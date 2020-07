Torino-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Perez con Mkhitaryan, c’è Dzeko

Fonseca l’ha detto e lo confermerà nella formazione: sono pochissimi i cambi previsti. La squadra sta crescendo e in questo momento vuole toccarla il meno possibile. Ecco perché col Torino davanti a Pau Lopez ci sarà la difesa formata da Mancini, Smalling e Kolarov nonostante il rientro tra i convocati di Ibanez. A destra ancora Bruno Peres, a sinistra Spinazzola con in mezzo Veretout e Diawara, anche se Cristante è pronto a far riposare uno dei due. Sulla trequarti l’unica novità certa, cioè Carles Perez dal 1′ al fianco di Mkhitaryan alle spalle di Dzeko. Dalla panchina Kalinic e Zaniolo.

Ecco le probabili formazioni dei quotidiani

IL MESSAGGERO

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Carles Perez, Mkhitaryan; Dzeko.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

CORRIERE DELLA SERA

CORRIERE DELLO SPORT

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Carles Perez; Dzeko.

IL TEMPO

LEGGO

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Zappacosta, Veretout, Cristante, Spinazzola; Carles Perez, Mkhitaryan; Dzeko.