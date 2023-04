Torino-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: in attacco c’è Belotti

La Roma di Mourinho affronta in trasferta il Torino con la possibilità di scavalcare in classifica le due milanesi e raggiungere il terzo posto in classifica. Il tecnico portoghese ritrova alcuni titolari che non ha potuto schierare nell'ultima gara di campionato contro la Sampdoria all'Olimpico. In difesa si torna allo schieramento a tre con Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo c'è il rientro di Cristante accanto a Wijnaldum, con Matic che partirà dalla panchina, mentre Lorenzo Pellegrini sarà schierato nella linea dei trequartisti accanto a Dybala: i due agiranno alle spalle di Belotti, favorito su Abraham. Nel Torino Juric si affida agli ex Radonjic e Sanabria. Si gioca alle 18:30 e l'arbitro è Andrea Colombo.