Torino-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: attacco stravolto, a destra c’è Reynolds

Giusta attenzione al campionato, ma dosando con sapienza le forze. Fonseca non vuole rischiare in vista della semifinale di Europa League con il Manchester United e contro il Torino riproporrà ancora una volta una Roma piena zeppa di seconde linee. All’Olimpico oggi alle 18 panchina dunque per tanti titolari, a cominciare da un attacco praticamente stravolto rispetto all’Ajax: fuori Pellegrini, Mkhitaryan e Dzeko, dentro il tridente spagnolo Pedro-Perez-Mayoral. Sulla destra Karsdorp non è al meglio, possibile seconda consecutiva da titolare in Serie A per Reynolds. Ecco le possibili scelte secondo i principali quotidiani:

Torino Roma, le probabili formazioni dei quotidiani

IL MESSAGGERO

(3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Fazio; Reynolds, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pedro, Perez; Mayoral.