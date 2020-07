Torino-Roma, le pagelle dei quotidiani: Smalling un muro, Dzeko nella storia. Pau, ancora un flop

La Roma in un colpo solo batte il Torino, si prende aritmeticamente il quinto posto e continua la corsa verso il Siviglia nel migliore dei modi. Tutti promossi tra i giallorossi se si esclude Pau Lopez, ancora una volta indeciso soprattutto sul secondo gol del Toro. In difesa padroneggia Smalling, Mancini è sufficiente. Ok Cristante ma soprattutto il freddo Diawara dal dischetto, sulle fasce ormai i titolari sono Spinazzola e Bruno Peres. Bene Carles Perez e Mkhitaryan, ma il totem della Roma è Dzeko, che strappa 7,5 e 8 da tutti.

Ecco le pagelle di Torino-Roma dei quotidiani

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Pau Lopez 4; Mancini 6, Smalling 7,5, Kolarov 6,5; Peres 6,5 (27’ st Ibanez 6), Cristante 6,5 (27’ st Veretout 6), Diawara 7, Spinazzola 6,5 (5’ st Zappacosta 6); Perez 6,5 (27’ st Zaniolo 6), Mkhitaryan 6,5 (47’ st Perotti n.g.); Dzeko 8. All.: Fonseca 7

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di M. Cecchini)

Pau Lopez 5; Mancini 6, Smalling 7, Kolarov 6,5; Peres 6,5 (27’ st Ibanez 6), Cristante 6 (27’ st Veretout 6), Diawara 6,5, Spinazzola 6,5 (5’ st Zappacosta 6); Perez 6 (27’ st Zaniolo 6), Mkhitaryan 6,5 (47’ st Perotti n.g.); Dzeko 7,5. All.: Fonseca 6,5

LEGGO (a cura di F. Balzani)

Pau Lopez 4,5; Mancini 6, Smalling 7, Kolarov 6,5; Peres 6,5 (27’ st Ibanez 6), Cristante 6,5 (27’ st Veretout n.g.), Diawara 6,5, Spinazzola 7 (5’ st Zappacosta 5,5); Perez 6,5 (27’ st Zaniolo 6,5), Mkhitaryan 6 (47’ st Perotti n.g.); Dzeko 8. All.: Fonseca 7

CORRIERE DELLA SERA (a cura di L. Valdiserri)

Pau Lopez 4; Mancini 5, Smalling 7, Kolarov 6,5; Peres 5,5 (27’ st Ibanez 6), Cristante 6 (27’ st Veretout 6), Diawara 6,5, Spinazzola 6,5 (5’ st Zappacosta 6); Perez 6,5 (27’ st Zaniolo 6,5), Mkhitaryan 6,5 (47’ st Perotti n.g.); Dzeko 7,5. All.: Fonseca 6,5

LA REPUBBLICA (a cura di E. Currò)

Pau Lopez 5; Mancini 5.5, Smalling 7, Kolarov 6.5; Bruno Peres 6 (27’ st Ibanez 6), Diawara 7, Cristante 6 (27’ st Veretout 6), Spinazzola 7 (5’ st Zappacosta 6); Perez 6 (27’ st Zaniolo 6,5), Mkhitaryan 6.5 (47’ st Perotti sv); Dzeko 7.5. All. Fonseca 6.5.

IL TEMPO (a cura di A. Austini)

Pau Lopez 4; Mancini 5, Smalling 7,5, Kolarov 6.5; Bruno Peres 6 (27’ st Ibanez 6,5), Diawara 7, Cristante 6,5 (27’ st Veretout 6), Spinazzola 6 (5’ st Zappacosta 6); Perez 6,5 (27’ st Zaniolo 6,5), Mkhitaryan 6.5 (47’ st Perotti sv); Dzeko 7.5. All. Fonseca 7.

CORRIERE DELLO SPORT (a cura di R. Maida)

Pau Lopez 5; Mancini 5,5, Smalling 7, Kolarov 6; Bruno Peres 6 (27’ st Ibanez n.g.), Diawara 6,5, Cristante 6 (27’ st Veretout n.g.), Spinazzola 6,5 (5’ st Zappacosta 6); Perez 6 (27’ st Zaniolo n.g.), Mkhitaryan 6.5 (47’ st Perotti sv); Dzeko 7.5. All. Fonseca 6,5