Torino-Roma, le pagelle dei quotidiani: Smalling domina, Cristante solido

Il centrale inglese per distacco il migliore in campo, insieme all'ottima prestazione di tutta la difesa. Bene anche Cristante, convincono meno Solbakken ed El Shaarawy

La Roma si regala una Pasqua al terzo posto con la vittoria a Torino, di misura, grazie al gol di Paulo Dybala sul calcio di rigore. Mourinho trova ottime risposte nonostante qualche cambio di formazione, vedi El Shaarawy, Llorente e Solbakken che però non fanno rimpiangere i 'titolari'. Prestazione sufficiente e solida per tutti, soprattutto per tutta la difesa - arrivata al 12esimo clean sheet -, per Zalewski e i centrocampisti oltre ovviamente alla Joya. Le pagelle dei giallorossi sui principali quotidiani: