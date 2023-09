Torino-Roma, le pagelle dei quotidiani: Lukaku sempre più decisivo. Dybala non brilla

Il belga illude i tifosi con il terzo gol in altrettante partite da titolare. L'argentino fatica a trovare la sua qualità in un campo in pessime condizioni

Redazione

Dopo la vittoria contro l'Empoli in campionato e lo Sheriff in Europa League, la Roma di Mourinho torna a frenare. Contro il Torino non è bastato il terzo gol in tre partite giocate da titolare di Romelu Lukaku che aveva illuso tutti i tifosi giallorossi, Special One compreso. Ci ha pensato Duvan Zapata a rimettere tutto in parità su una dormita difensiva di Ndicka.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Rui Patricio 6.5; Mancini 6.5, Llorente 6, Ndicka 5; Kristensen 6.5, Cristante 6.5, Paredes 6.5, Spinazzola 6.5 (87' Belotti s.v); Dybala 6.5, El Shaarawy 5.5 (67' Zalewski 5.5), Lukaku 7. Allenatore: Mourinho 6.5.

IL CORRIERE DELLO SPORT: Rui Patricio 6; Mancini 6, Llorente 5.5, Ndicka 5.5; Kristensen 6, Cristante 6.5, Paredes 5.5, Spinazzola 6 (87' Belotti s.v); Dybala 6, El Shaarawy 5.5 (67' Zalewski 5.5), Lukaku 7. Allenatore: Mourinho 6.

TUTTOSPORT: Rui Patricio 6.5; Mancini 6, Llorente 5.5, Ndicka 6; Kristensen 6, Cristante 6.5, Paredes 5, Spinazzola 6 (87' Belotti s.v); Dybala 5.5, El Shaarawy 5 (67' Zalewski 6), Lukaku 7. Allenatore: Mourinho 6.

IL CORRIERE DELLA SERA: Rui Patricio 6.5; Mancini 6.5, Llorente 5, Ndicka 5; Kristensen 6, Cristante 6.5, Paredes 6, Spinazzola 6 (87' Belotti s.v); Dybala 5.5, El Shaarawy 5 (67' Zalewski 5.5), Lukaku 7.5. Allenatore: Mourinho 6.5.

LA REPUBBLICA: Rui Patricio 6.5; Mancini 6.5, Llorente 5.5, Ndicka 6; Kristensen 6, Cristante 6.5, Paredes 5.5, Spinazzola 6 (87' Belotti s.v); Dybala 5, El Shaarawy 6 (67' Zalewski 6), Lukaku 7. Allenatore: Mourinho 6.5.

IL TEMPO: Rui Patricio 5; Mancini 6, Llorente 5.5, Ndicka 5.5; Kristensen 6, Cristante 6, Paredes 5, Spinazzola 6 (87' Belotti s.v); Dybala 5.5, El Shaarawy 5 (67' Zalewski 5.5), Lukaku 6.5. Allenatore: Mourinho 5.5.

IL MESSAGGERO: Rui Patricio 6; Mancini 6, Llorente 5, Ndicka 5; Kristensen 5.5, Cristante 6.5, Paredes 5, Spinazzola 6 (87' Belotti s.v); Dybala 5.5, El Shaarawy 5.5 (67' Zalewski 6), Lukaku 7. Allenatore: Mourinho 6.

