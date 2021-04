Torino-Roma, le pagelle dei quotidiani: involuzione Villar, Fazio un disastro

La Roma perde l’ultimo treno per la Champions e alza definitivamente bandiera bianca in campionato. Il Torino vince 3-1 in rimonta smascherando definitivamente le ambizioni dei giallorossi in Serie A, ormai sempre più settimi. Il gol di Mayoral in avvio, tra i pochi a salvare la faccia insieme Cristante, non basta a evitare la sconfitta. Preoccupa l’involuzione di Villar, ormai smarrito da qualche settimana. Altra prova negativa di Pedro. Il giovane Reynolds non convince.

Torino-Roma le pagelle dei quotidiani

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di M. Cecchini)

Mirante 5,5; Fazio 4,5, Cristante 6, Ibanez 5,5; Reynolds 5 (75′ Karsdorp 5,5), Villar 5 (82′ Pastore ng), Veretout 5,5 (64′ Diawara 5), Bruno Peres 6; Perez 5, Pedro 5,5 (45′ Mkhitaryan 5,5); Borja Mayoral 6,5 (75′ Dzeko 6). All.: Fonseca 5

Il CORRIERE DELLO SPORT (a cura di R. Maida)

Mirante 5,5; Fazio 4,5, Cristante 6, Ibanez 5; Reynolds 5 (75′ Karsdorp ng), Villar 5 (82′ Pastore ng), Veretout 6 (64′ Diawara 5), Bruno Peres 6; Perez 5,5, Pedro 5,5 (45′ Mkhitaryan 5); Borja Mayoral 6,5 (75′ Dzeko ng). All.: Fonseca 5,5

CORRIERE DELLA SERA (a cura di L. Valdiserri)

Mirante 5; Fazio 4, Cristante 6, Ibanez 5; Reynolds 4 (75′ Karsdorp ng), Villar 5 (82′ Pastore ng), Veretout 5,5 (64′ Diawara 5), Bruno Peres 6; Perez 5, Pedro 5 (45′ Mkhitaryan 5); Borja Mayoral 7 (75′ Dzeko ng). All.: Fonseca 4

LA REPUBBLICA (a cura di M. Crosetti)

Mirante 5; Fazio 4,5, Cristante 6, Ibanez 5,5; Reynolds 5 (75′ Karsdorp ng), Villar 5,5 (82′ Pastore ng), Veretout 5,5 (64′ Diawara 4), Bruno Peres 5; Perez 5,5, Pedro 5 (45′ Mkhitaryan 5); Borja Mayoral 6 (75′ Dzeko ng). All.: Fonseca 5

IL TEMPO (a cura di E. Zotti)

Mirante 5; Fazio 5, Cristante 6, Ibanez 5,5; Reynolds 4,5 (75′ Karsdorp 5,5), Villar 5,5 (82′ Pastore ng), Veretout 5,5 (64′ Diawara 4,5), Bruno Peres 5; Perez 5, Pedro 5 (45′ Mkhitaryan 5); Borja Mayoral 6,5 (75′ Dzeko 6). All.: Fonseca 5

LEGGO (a cura di F. Balzani)

Mirante 5; Fazio 4, Cristante 5,5, Ibanez 5; Reynolds 4,5 (75′ Karsdorp 5,5), Villar 4,5 (82′ Pastore ng), Veretout 6 (64′ Diawara 5), Bruno Peres 5; Perez 5, Pedro 5,5 (45′ Mkhitaryan 5); Borja Mayoral 6 (75′ Dzeko 5,5). All.: Fonseca 4,5

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Mirante 4,5; Fazio 4, Cristante 5, Ibanez 5,5; Reynolds 4 (75′ Karsdorp ng), Villar 5 (82′ Pastore ng), Veretout 5,5 (64′ Diawara 4), Bruno Peres 5,5; Perez 5,5, Pedro 6 (45′ Mkhitaryan 5); Borja Mayoral 7 (75′ Dzeko ng). All.: Fonseca 5