Torino-Roma, le pagelle dei quotidiani: Abraham domina, Pellegrini incanta

L'inglese e il capitano sono i migliori della Roma nel match contro i granata, ma i voti sono alti praticamente per tutti

La Roma fa il pieno di bei voti dopo la vittoria nell'ultima giornata di campionato contro il Torino. Il 3-0 con cui la squadra di Mourinho si congeda da questa Serie A vale la qualificazione diretta in Europa League, a prescindere dall'esito della finale col Feyenoord. Il migliore per tutti non può che essere Tammy Abraham, seguito a ruota da Lorenzo Pellegrini. Abbondantemente sopra la sufficienza anche Kumbulla e lo stesso Mourinho, poi bene anche Veretout,Rui Patricio e la difesa. Buono anche l'ingresso in campo di Zaniolo. Ecco le pagelle dei quotidiani in edicola oggi: