Stretta sullo stadio della Roma: Cpi compra i debiti di Eurnova

Se lo stadio della Roma si farà sarà grazie a un gruppo ceco. È infatti Cpi, dell’immobiliarista Rodovan Vitek, che sta per acquistare da Unicredit i crediti ipotecari che gravano su Eurnova. Trattative serrate dovrebbero portare, come si legge su Il Sole24 Ore, alla firma del preliminare per l’acquisto di tali crediti in meno di due settimane. Eurnova ha debiti per 50-60 milioni di euro con Unicredit. A fare gola sono lo sviluppo dello stadio della squadra Roma e del business park di Slp. Si tratta di due progetti che insieme valgono 1,3 miliardi di euro sui quali Vitek vuole mettere le mani, per poi rivenderli. Per i nuovi progetti ci sono 250 milioni di investimento di opere urbanistiche, infrastrutture al servizio dello Stadio, anche se la convenzione urbanistica non è stata ancora firmata. Sull’asset stadio sono puntati gli occhi della Roma, che non è proprietaria di nulla al momento e in futuro dovrà trattare con Vitek. Per il tema stadio il tavolo è a tre tra Comune, l’ AS Roma ed Eurnova, proprietaria dei terreni di Tor di Valle dove sorgerà la nuova struttura: il futuro stadio della squadra giallorossa costerà 600 milioni di euro. Il nodo è oggi legato alla ristrutturazione di Eurnova, operazione alla quale è legata tutta l’operazione con Cpi. Un iter tutto in salita e senza l’importante passaggio della ristrutturazione del debito, l’operazione non si può fare. Passaggio essenziale è quindi la volontà e la possibilità di Eurnova di mettere ordine nei conti per vendere poi a Cpi i terreni. In questo caso la vendita si potrebbe concretizzare nel giro di due mesi.