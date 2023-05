Stampa francese: nessun contatto Psg-Mourinho

Christophe Galtier può dormire sonni tranquilli. Come annunciato in esclusiva dal portale francese 10Sport.com, il Paris Saint Germainnon ha contattato nessun allenatore per sostituirlo, nemmeno José Mourinho. "Se dal Psg mi cercano non mi hanno trovato, non hanno parlato con me" dai microfoni di Sky Sport il tecnico portoghese aveva risposto giovedì sera a una domanda sulle voci provenienti dalla Francia che lo volevano in pole position per la panchina della squadra parigina della prossima stagione. Il proprietario del PSG Nasser Al-Khelaïfi, aggiungono in Francia, aspetta la fine della stagione per decidere e non è esclusa la conferma di Galtier.