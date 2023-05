Stampa francese: Mourinho non è l’obiettivo numero uno del Psg

Il Paris Saint Germain sta pianificando la prossima stagione per puntare alla Champions League. Tra i nomi per i possibili successori di Galtier sulla panchina è stato fatto anche quello di José Mourinho. Secondo quanto riporta Le Parisien, però, il tecnico portoghese non è l'obiettivo principale del Psg."Se dal Psg mi cercano non mi hanno trovato, non hanno parlato con me" dai microfoni di Sky Sport il tecnico portoghese aveva risposto qualche giorno fa a una domanda sulle voci provenienti dalla Francia che lo volevano in pole position per la panchina della squadra parigina della prossima stagione. Il proprietario del PSG Nasser Al-Khelaïfi, aggiungono in Francia, aspetta la fine della stagione per decidere e non è esclusa la conferma di Galtier.