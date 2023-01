Spezia-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: dubbio Pellegrini, c’è Bove

La squadra di Mourinho affronterà quella di Gotti in trasferta. Zaniolo non convocato, torna Ibanez in difesa

Stasera la Roma affronterà lo Spezia in trasferta (fischio d'inizio alle ore 18). Dubbi in attacco nonostante l'assenza di Zaniolo: verrà riproposta la coppia Dybala-Abraham con Pellegrini dietro a supportare le azioni qualora dovesse farcela. La presenza del capitano è in dubbio e la decisione verrà presa solo in tarda mattinata. Se darà forfait al suo posto ci sarà Bove. Rientra in formazione Ibanez che ha saltato il match con la Fiorentina per squalifica. In vista della gara di domenica prossima contro il Napoli, Mourinho potrebbe decidere di far riposare qualcuno tra Mancini, Smalling, Cristante e Celik, diffidati e a rischio squalifica.