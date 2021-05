Spezia-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: ballottaggio Villar-Darboe

Le scelte di Fonseca secondo le principali testate giornalistiche

Ultimo atto, con l'obiettivo europeo da centrare. La Roma ha un'ultima occasione in campionato per salvare in parte la faccia e conquistare almeno un posto nella neonata Conference League. Fonseca dovrà provare a centrare gli ultimi 3 punti della sua gestione sul campo dello Spezia, prima di salutare e lasciare spazio al nuovo corso di Josè Mourinho. Ancora tante le assenze per i giallorossi, che si affideranno a una trequarti iper offensiva per supportare Dzeko. A centrocampo sarà ballottaggio Villar-Darboe per affiancare Cristante, in porta ancora spazio per Fuzato. Di seguito le probabili formazioni dei quotidiani: