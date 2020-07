Spal-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: torna Smalling, davanti c’è Kalinic

La Roma a Ferrara contro la retrocessa Spal cerca il quinto risultato utile consecutivo dopo le vittorie con Parma, Brescia e Verona e il pareggio contro l’Inter. In difesa torna dal 1′ Chris Smalling con Mancini e Kolarov. A centrocampo a destra c’è Zappacosta al posto di Bruno Peres, con Veretout e Cristante in mezzo e Spinazzola a sinistra. Davanti verso un turno di riposo Pellegrini, con Mkhitaryan e Carles Perez alle spalle di Nikola Kalinic. Dalla panchina Dzeko, convocato in extremis Zaniolo.

