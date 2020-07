Spal-Roma, le pagelle dei quotidiani: Perez potenza e talento, Kalinic non tradisce

Difficile trovare un difetto alla partita della Roma a Ferrara. Schiacciata la Spal retrocessa con un netto 6-1, per Fonseca funziona tutto. La “paura” per il pareggio di Cerri dura poco, poi la sua squadra dilaga, trascinata dall’entusiasmo del duo Perez-Peres. Lo spagnolo segna il 2-1 momentaneo, mentre il brasiliano realizza addirittura una doppietta. Entra bene Zaniolo, che poco prima dello scadere realizza un gol da cineteca che mette definitivamente alle spalle le polemiche. Kalinic ancora una volta ci mette la firma e non fa rimpiangere Dzeko. Unica nota negativa la serata no di Pau Lopez, giustificato poi dal tecnico: “Ha vomitato tutto il giorno, ma ha voluto giocare”.

Le pagelle dei quotidiani

LEGGO (a cura di F. Balzani)

Pau Lopez 5; Mancini 6 (11’ st Cetin 6), Smalling 6,5, Kolarov 6; Peres 7, Cristante 6,5, Diawara 6,5 (11’ st Villar 6), Spinazzola 6 (1’ st Zappacosta 6,5); Perez 7 (33’ st Kluivert sv), Pellegrini 6,5 (11’ st Zaniolo 7); Kalinic 7. All.: Fonseca 7.

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Pau Lopez 4,5; Mancini 6,5 (11’ st Cetin 6), Smalling 6,5, Kolarov 6; Peres 7,5 Cristante 6,5, Diawara 6 (11’ st Villar 6), Spinazzola 6,5 (1’ st Zappacosta 6); Perez 7 (33’ st Kluivert sv), Pellegrini 6 (11’ st Zaniolo 6); Kalinic 6,5. All.: Fonseca 6,5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di M. Cecchini)

Pau Lopez 5,5; Mancini 6,5 (11’ st Cetin 6), Smalling 7, Kolarov 6,5; Peres 7,5, Cristante 7, Diawara 6,5 (11’ st Villar 6), Spinazzola 6,5 (1’ st Zappacosta 6,5); Perez 7 (33’ st Kluivert sv), Pellegrini 6,5 (11’ st Zaniolo 7); Kalinic 7. All.: Fonseca 7,5.

CORRIERE DELLA SERA (a cura di L. Valdiserri)

Pau Lopez 5; Mancini 6 (11’ st Cetin 6), Smalling 7, Kolarov 5,5; Peres 7, Cristante 6, Diawara 6,5 (11’ st Villar 6), Spinazzola 6,5 (1’ st Zappacosta 5,5); Perez 7 (33’ st Kluivert sv), Pellegrini 6 (11’ st Zaniolo 7,5); Kalinic 6,5. All.: Fonseca 7.

LA REPUBBLICA (a cura di M. Pinci)

Pau Lopez 4; Mancini 6 (11’ st Cetin 6), Smalling 6,5, Kolarov 6; Bruno Peres 6,5, Cristante 6, Diawara 6,5 (11’ st Villar 6), Spinazzola 6 (1’ st Zappacosta 6); Perez 7 (33’ st Kluivert sv), Pellegrini 6 (11’ st Zaniolo 7); Kalinic 6,5. All.: Fonseca 6,5.