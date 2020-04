Spadafora: “Se dopo il 13 aprile la chiusura verrà allentata, si potranno riprendere gli allenamenti singoli”

Con il campionato momentaneamente fermo tutte le squadre di Serie A hanno sospeso gli allenamenti nei propri centri sportivi e i giocatori in quarantena si stanno mantenendo in forma nelle proprie abitazioni seguendo i vari lavori atletici lasciati dai rispettivi staff medici. Ieri, di fronte alla FIGC e a tutte le componenti del calcio riunite virtualmente in via Allegri, Vincenzo Spadafora ha parlato ancora una volta della ripresa dello sport. Queste le parole del Ministro dello Sport riportate dal quotidiano TuttoSport:

“Non vi posso garantire alcuna data per la ripresa dell’attività, ma se dopo il 13 aprile verrà allentata ‘la chiusura’, allora si potrà ricominciare con gli allenamenti singoli. Gradualmente e con tutte le cautele”.