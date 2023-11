Slavia Praga-Roma, le pagelle dei quotidiani: difesa horror, Lukaku fantasma

La Roma riparte da Praga sconfitta e delusa per una prestazione che un furioso Mourinho definisce orribile. I tre difensori sono appellati da Mou come "attaccanti dello Slavia", impreparati in occasione della prima rete di Jurecka e sorpresi dalla conclusione da fuori di Masopust che vale il 2-0. A guardare mentre il giocatore dello Slavia si apprestava a segnare un gol pesantissimo tutto il centrocampo opaco e superficiale per tutto il match. I terminali Belottti e Lukaku vagano nel campo, il Gallo fa il difensore aggiunto, Big Rom scompare esce dalla partita. I cambi servono a poco, il danno è fatto.