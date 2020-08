Siviglia-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Zaniolo dal 1′, Cristante in mediana

Mentre la Roma ufficializza l’accordo con Dan Friedkin per il passaggio di proprietà del club, Fonseca si concentra sulla sfida di stasera contro il Siviglia. In palio ci sono le finali di Europa League e la gara unica di Duisburg deciderà chi approderà ai quarti. I giallorossi torneranno a schierarsi con l’ormai consueto 3-4-2-1, con Mancini in difesa insieme a Ibanez e Kolarov. Out Veretout per squalifica, spazio a Diawara e Cristante con Peres e Spinazzola sugli esterni. Fonseca ieri ha confermato la maglia da titolare per Zaniolo, che con Mkhitaryan supporterà l’unica punta Dzeko. Pellegrini partirà dalla panchina, pronto a subentrare sia in mediana che sulla trequarti. Pochi dubbi, a partire da Pau Lopez in porta.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Diawara, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko.

