Siviglia-Roma, le pagelle dei quotidiani: Pau Lopez pericolo pubblico, Kolarov viene travolto

Il sogno europeo della Roma finisce al primo ostacolo. Vince, anzi, stravince il Siviglia, mai in sofferenza durante tutto il match e in completo controllo sugli uomini di Fonseca. Il tecnico, che si è detto “primo responsabile”, non viene risparmiato dai quotidiani, che in media gli riservano un 5 in pagella. In campo non si salva nessuno. L’unica sufficienza la strappa Spinazzola, per il resto è una valle di lacrime. Tra i peggiori senza dubbio Pau Lopez, ormai diventato un caso e Ibanez, troppo acerbo. Ma anche tra i più esperti, nessuno è potuto uscire a testa alta.

Le pagelle dei quotidiani

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Lopez 3; Mancini 5, Ibanez 4, Kolarov 4,5 (33’ st Villar n.g.); Peres 4,5, Diawara 5 (12’ st Pellegrini 5,5), Cristante 5, Spinazzola 5; Zaniolo 5 (12’ st Perez 5,5), Mkhitaryan 5; Dzeko 5. All.: Fonseca 5.

CORRIERE DELLA SERA (a cura di L. Valdiserri)

Lopez 4; Mancini 4, Ibanez 4, Kolarov 5 (33’ st Villar 5,5); Peres 4,5, Diawara 5 (12’ st Pellegrini 5), Cristante 5, Spinazzola 5; Zaniolo 5,5 (12’ st Perez 5,5), Mkhitaryan 4,5; Dzeko 4,5. All.: Fonseca 4.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di P. Archetti)

Lopez 4; Mancini 5, Ibanez 4, Kolarov 4,5 (33’ st Villar n.g.); Peres 4,5, Diawara 5 (12’ st Pellegrini 5,5), Cristante 5, Spinazzola 5; Zaniolo 5 (12’ st Perez 5,5), Mkhitaryan 5; Dzeko 5,5. All.: Fonseca 5.

CORRIERE DELLO SPORT (a cura di R. Maida)

Lopez 4; Mancini 5,5, Ibanez 4,5, Kolarov 5 (33’ st Villar n.g.); Peres 5, Diawara 5,5 (12’ st Pellegrini 5,5), Cristante 5, Spinazzola 6; Zaniolo 5 (12’ st Perez 5,5), Mkhitaryan 5; Dzeko 5. All.: Fonseca 5.

LA REPUBBLICA (a cura di F. Vanni)

Lopez 4,5; Mancini 5, Ibanez 4,5, Kolarov 5 (33’ st Villar 6); Peres 5,5, Diawara 5,5 (12’ st Perez 5), Cristante 4,5, Spinazzola 5; Zaniolo 5 (12’ st Pellegrini 5), Mkhitaryan 5,5; Dzeko 5,5. All. Fonseca 5.