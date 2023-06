Siviglia-Roma, le pagelle dei quotidiani: muro Smalling. Dybala illumina ma non basta

Ottima la prova del centrale inglese così come quella del fantasista argentino. Male Wijnaldum con un ingresso in campo molto deludente

La delusione per la sconfitta in finale di Europa League è ancora troppa per analizzare in modo obiettivo la partita. Una buona prova della squadra di Mourinho che però non è bastata per regalare ai tifosi della Roma il secondo trofeo Uefa nella storia del club.