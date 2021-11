Shevchenko, le mosse del bomber per rilanciare gli attaccanti del Genoa a secco

Per il Grifone 17 reti in 12 partite. Con Destro infortunato, il nuovo tecnico punta tutto su Caicedo. Però vanno recuperati anche Buska, Ekuban e Kallon. Oltre a Pandev, mai così a lungo senza reti

Tra una settimana spaccata ci sarà Genoa-Roma. La squadra di casa, che vedrà esordire il nuovo allenatore Shevchenko, non vive un momento positivo e proverà a rilanciarsi. Come riporta Il Secolo XIX sul piano realizzativo il Grifone mantiene una media realizzativa di metà classifica: 17 in 12 gare giocate fino a questo momento. Mattia Destro, ex della partita, la punta di diamante con 6 reti. ma al momento, causa infortunio, il suo rientro contro la Roma non è certo. Sheva si affiderà a Caicedo, con l'obiettivo di dargli ancora più fiducia confidando nella sua crescita dal punto di vista della condizione. Per il resto c'è un intero reparto da risollevare. Ekuban, Buksa, Kallon e Pandev sono ancora a quota zero gol segnati, mentre Bianchi si è sbloccato al Castellani con una rete bella e importante ai fini della classifica. Buksa con Ballardini ha avuto poco spazio; finito molto spesso in tribuna e pura a giocare qualche match con la Primavera. L'arrivo di Shevchenko lo ha galvanizzato e probabilmente potrà trovare spazio da quì alla sosta natalizia. L'esperienza non manca invece a Pandev che era dal 2016 che non gli capitava di partire, restando così a lungo senza fare gol.