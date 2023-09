Sheriff-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: ballottaggio Lukaku-El Shaarawy

Parte questa sera (18.45) il cammino europeo della Roma contro lo Sheriff dell'italiano Bordin. Mourinho sceglie la stessa difesa del match contro l'Empoli complice l'assenza di Smalling. Non ci sarà Rui Patricio, ma Svilar. In mezzo al campo Aouar si gioca una maglia da titolare con Paredes e si rivede Bove dal 1'. Sulle fasce spazio a Karsdorp e Zalewski. In attacco lo Special One non ha ancora scelto il partner d'attacco per Belotti: ballottaggio tra Lukaku e El Shaarawy.