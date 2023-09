Sheriff-Roma, le pagelle dei quotidiani: decisiva la Lu-bala, in ombra Aouar e Ndicka

Gli ingressi di Dybala e Bove e la rete di Lukaku hanno oscurato prestazione non convincenti da parte di molti giocatori di Mourinho. Ecco i voti assegnati dai quotidiani

La Roma vince ancora e lo fa grazie a un gol di Lukaku, ma la gara in Moldavia ha rivelato anche prove negative come quella di Aouar e Ndicka. Decisivo anche l'ingresso di Bove e Dybala mentre finiscono sotto la sufficienza Zalewski ed El Shaarawy

