Shakthar-Roma, le pagelle dei quotidiani: vola Perez, Fonseca perfetto

La Roma torna da Kiev con i quarti di finale di Europa League in tasca. Una grande soddisfazione, soprattutto per Fonseca, che non è ancora sicuro di restare sulla panchina giallorossa il prossimo anno. Il tecnico portoghese interpreta la partita alla perfezione. In campo Cristante, una sua invenzione in quel ruolo, domina la difesa e guida i compagni. Pau Lopez è sicuro, Diawara e Villar non sbagliano un colpo. In attacco il lavoro lo fanno Mayoral, che realizza una doppietta, e Perez che è sembrato imprendibile.

Shakhtar-Roma: le pagelle dei quotidiani

LEGGO (a cura di F. Balzani)

Pau Lopez 6,5; Ibanez 5,5 (1’ st Mancini 6), Cristante 6,5, Kumbulla 6,5; Karsdorp 6,5 (13’ st B. Peres 6), Villar 6, Diawara 6 (13’ st Pellegrini 6), Spinazzola 6 (13’ st Calafiori 6); Carles Perez 6,5, Pedro 6 (30’ st El Shaarawy n.g.); Mayoral 7. All. Fonseca 7

IL MESSAGGERO (a cura di S. Carina)

Pau Lopez 6,5; Ibanez 5 (1’ st Mancini 6), Cristante 6,5, Kumbulla 6,5; Karsdorp 6,5 (13’ st B. Peres 6), Villar 6, Diawara 7 (13’ st Pellegrini 6), Spinazzola 6 (13’ st Calafiori 6); Carles Perez 7, Pedro 5 (30’ st El Shaarawy n.g.); Mayoral 7,5. All. Fonseca 7

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di A. Pugliese)

Pau Lopez 6,5; Ibanez 6 (1’ st Mancini 6), Cristante 7, Kumbulla 6,5; Karsdorp 6,5 (13’ st B. Peres 6), Villar 7, Diawara 6,5 (13’ st Pellegrini 6,5), Spinazzola 6,5 (13’ st Calafiori 6); Carles Perez 7, Pedro 6,5 (30’ st El Shaarawy ); Mayoral 7,5. All. Fonseca 7,5

CORRIERE DELLA SERA (a cura di L. Valdiserri)

Pau Lopez 6,5; Ibanez 6 (1’ st Mancini 6), Cristante 7,5, Kumbulla 6,5; Karsdorp 6 (13’ st B. Peres 6), Villar 6,5, Diawara 7 (13’ st Pellegrini 6), Spinazzola 6 (13’ st Calafiori 6); Carles Perez 6,5, Pedro 6 (30’ st El Shaarawy); Mayoral 7. All. Fonseca 7

LA REPUBBLICA (a cura di M. Pinci)

Pau Lopez 7; Ibanez 5,5 (1’ st Mancini 6,5), Cristante 7, Kumbulla 6; Karsdorp 6 (13’ st B. Peres 6), Villar 6,5, Diawara 7 (13’ st Pellegrini 6), Spinazzola 6 (13’ st Calafiori 6); Carles Perez 6,5, Pedro 5,5 (30’ st El Shaarawy n.g.); Mayoral 7. All. Fonseca 7