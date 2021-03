Shakhtar-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: attacco spagnolo, dubbio Mancini-Ibanez

Sette giorni dopo il 3-0 dell’Olimpico, Roma e Shakhtar Donetsk si affrontano nuovamente per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. In palio c’è un posto tra le migliori otto della seconda coppa continentale, che la squadra di Paulo Fonseca non vuole certo lasciarsi sfuggire. Pochi dubbi per il tecnico portoghese, intenzionato a schierare un tridente offensivo tutto spagnolo, formato da Carles Perez, Pedro e Borja Mayoral. A sinistra Bruno Peres sostituirà Spinazzola, al centro la coppia Villar-Diawara. Ballottaggio in difesa, dove riposerà uno tra Mancini e Ibanez.

Shakhtar-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani

LEGGO

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Diawara, Bruno Peres; Carles Perez, Pedro; Mayoral.

IL MESSAGGERO

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Diawara, Bruno Peres; Carles Perez, Pedro; Mayoral.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Pau Lopez; Kumbulla, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Villar, Bruno Peres; Pedro, Carles Perez; Mayoral.

IL TEMPO

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Diawara, Bruno Peres; Pedro, Carles Perez; Mayoral.

CORRIERE DELLO SPORT

Pau Lopez; Kumbulla, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Villar, Bruno Peres; Pedro, Carles Perez; Mayoral.