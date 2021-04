Sassuolo-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Karsdorp in difesa, davanti spazio a Mayoral

Finita la pausa, è ora di iniziare il tour de force. La Roma scende in campo alle 15:00 contro il Sassuolo per provare a rincorrere il famoso treno Champions. Un passo falso e i giallorossi saranno fuori dai giochi. Ma ci sono tanti assenti nel match contro i neroverdi, in entrambe le squadre. La Roma dovrà rimaneggiare la difesa, in costante emergenza quest’anno: con Ibanez squalificato e Smalling e Kumbulla infortunati, dietro torna Cristante insieme a Mancini. Con tutta probabilità sarà arretrato anche Karsdorp, mentre Peres prenderà il suo posto sulla fascia. Pellegrini sarà a centrocampo, mentre sulla trequarti, accanto a Pedro, c’è Carles Perez. In attacco Mayoral farà riposare Dzeko in vista dell’Ajax.

IL MESSAGGERO

(3-4-2-1): Pau Lopez; Karsdorp, Cristante, Mancini; Peres, Pellegrini, Diawara, Spinazzola; Perez, Pedro, Mayoral.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

IL TEMPO

CORRIERE DELLO SPORT

