Sassuolo-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: ipotesi 4-3-3

Con Zaniolo squalificato e Ibanez fermo ai box per 5 settimane, scelte quasi obbligate per Mourinho

La Roma questo pomeriggio ore 18:00 affronterà per la 25esima giornata di campionato il Sassuolo di Dionisi. Mourinho dopo la questione spogliatoio, spera in una forte reazione da parte dei suoi per guadagnare tre punti molto importanti. Con Zaniolo squalificato e Ibanez fermo ai box per 5 settimane, le scelte sono quasi obbligate. Difesa a quattro davanti a Rui Patricio. Ballottaggio sulla fascia tra Vina e Karsdorp, poi, Mancini, Smalling e Maitland Niles. Possibile centrocampo a tre con Pellegrini, Cristante e Sergio Oliveira. Tridente offensivo con Mkhitaryan, El Shaarawy e Abraham, che sembra aver recuperato dopo Inter-Roma di Coppa Italia.