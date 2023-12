Sassuolo-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: chance per Zalewski

Dopo la vigilia turbolenta per la conferenza stampa di José Mourinho, su cui la Procura Figc ha aperto un'indagine, la Roma si prepara sul campo alla sfida col Sassuolo. Che, a prescindere da dichiarazioni ed eventuali pre-tattiche, resta un match molto insidioso. Per questo i giallorossi, a maggior ragione dopo l'1-1 col Servette, dovranno tenere altissima l'attenzione. Qualche titolare rientrerà, altri saranno costretti agli straordinari. Altri ancora invece avranno una pausa 'di riflessione'. Si tratta di Leonardo Spinazzola, entrato ancora una volta non benissimo in campo, che si accomoderà in panchina. Al suo posto con ogni probabilità ci sarà una chance per Zalewski. Per il resto la squadra sembra fatta con i soliti Mancini-Llorente-Ndicka davanti a Rui Patricio, Cristante-Paredes-Pellegrini terzetto di centrocampo con Karsdorp a destra. E la copppia offensiva Dybala-Lukaku.