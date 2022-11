Sassuolo-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Abraham rischia la panchina

Alle 18.30 i giallorossi scenderanno in campo. Belotti insidia Tammy, a centrocampo ballottaggio tra Cristante e Matic

Oggi alle 18.30 la Roma scenderà in campo a Reggio Emilia per sfidare il Sassuolo. Mourinho non ha molte scelte dopo il problema fisico accusato da Pellegrini che tornerà direttamente nel 2023. Ci sarà sicuramente Ibanez insieme ai soliti Mancini e Smalling. Davanti ci sarà Volpato mentre Abraham rischia un turno di riposo. A centrocampo ballottaggio tra Camara e Cristante.