Sassuolo-Roma, le pagelle dei quotidiani: Mancini prende 3, si salva solo Bruno Peres

La Roma crolla al Mapei Stadium contro il Sassuolo e insieme a lei crollano anche i voti in pagella. La squadra di Fonseca viene distrutta nel primo tempo da quella di De Zerbi e si becca tre gol in mezz’ora (non succedeva dal 2012 contro la Juventus). Bocciata tutta la squadra, da Pau Lopez a Dzeko: Mancini prende tanti 4 e anche un 3, anche Santon fa malissimo dietro. Cristante sbaglia completamente il primo tempo, Veretout strappa mezzo voto in più solo per il rigore. Under, Pellegrini e Kluivert sono da quattro, così come Fonseca. L’unico a salvarsi? Incredibile ma vero, Bruno Peres.

Ecco i voti nelle pagelle dei quotidiani.

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Pau Lopez 5; Santon 4 (1’ st Peres 6), Mancini 4, Smalling 5, Spinazzola 5,5; Veretout 5 (36’ st Villar n.g.), Cristante 5; Under 5 (22’ st Perez n.g.), Pellegrini 4,5, Kluivert 4; Dzeko 5. All.: Fonseca 4,5

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di M. Cecchini)

Pau Lopez 5,5; Santon 5 (1’ st Peres 6), Mancini 4,5, Smalling 5,5, Spinazzola 5,5; Veretout 6 (36’ st Villar n.g.), Cristante 5; Under 5 (22’ st Perez 5), Pellegrini 5, Kluivert 5; Dzeko 6. All.: Fonseca 5

LA REPUBBLICA (a cura di M. Pinci)

Pau Lopez 5; Santon 3 (1’ st Peres 6,5), Mancini 3, Smalling 4,5, Spinazzola 5,5; Veretout 5 (36’ st Villar n.g.), Cristante 5; Under 5 (22’ st Perez n.g.), Pellegrini 4, Kluivert 5,5; Dzeko 6. All.: Fonseca 4

CORRIERE DELLA SERA (a cura di L. Valdiserri)

Pau Lopez 5,5; Santon 4 (1’ st Peres 6,5), Mancini 3, Smalling 5, Spinazzola 5; Veretout 5 (36’ st Villar n.g.), Cristante 5; Under 4 (22’ st Perez 5,5), Pellegrini 4, Kluivert 4; Dzeko 5. All.: Fonseca 4

CORRIERE DELLO SPORT (a cura di A. Ramazzotti)

Pau Lopez 5,5; Santon 4,5 (1’ st Peres 6), Mancini 3, Smalling 5, Spinazzola 4,5; Veretout 5 (36’ st Villar n.g.), Cristante 4,5; Under 4,5 (22’ st Perez 5), Pellegrini 4, Kluivert 4,5; Dzeko 5,5. All.: Fonseca 4,5

LA STAMPA (a cura di A. Melli)

Pau Lopez 6; Santon 5 (1’ st Peres 6), Mancini 4, Smalling 5, Spinazzola 5; Veretout 5,5 (36’ st Villar n.g.), Cristante 5; Under 4,5 (22’ st Perez 5,5), Pellegrini 4,5, Kluivert 5; Dzeko 6. All.: Fonseca 5

TUTTOSPORT (a cura di P. Seghedoni)

Pau Lopez 5,5; Santon 5 (1’ st Peres 6), Mancini 5, Smalling 5,5, Spinazzola 5; Veretout 5,5 (36’ st Villar n.g.), Cristante 5,5; Under 5 (22’ st Perez 5), Pellegrini 5, Kluivert 5; Dzeko 6. All.: Fonseca 5