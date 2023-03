Sampdoria: Winks in gruppo, Gunter rallenta

Seconda giornata di doppio allenamento ieri a Bogliasco per la Sampdoria di Stankovic, come riporta Il Secolo XIX. Winks ha smaltito l'affaticamento accusato domenica e si è allenato in gruppo. Ieri ha rallentato Gunter, pure lui affaticato: con la Roma salvo sorprese ci sarà. Oggi allenamento mattutino, si profila il rientro in gruppo di Lammers.