Sampdoria-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Florenzi davanti, Dzeko in panchina

La Roma a Genova vuole ritrovare la vittoria. Contro la Sampdoria di Ranieri Fonseca dovrà fare a meno però di Pellegrini, Diawara, Mkhitaryan e Under, con Dzeko convocato con la mascherina ma che andrà solo in panchina. Davanti ci sarà Kalinic, supportato dal trio inedito Kluivert, Zaniolo e Florenzi, per l’occasione avanzato sulla trequarti. In mezzo al campo la solita cerniera Veretout-Cristante. In difesa c’è Mancini con Smalling mentre Spinazzola e Kolarov sono i terzini.

Ecco le probabili formazioni dei quotidiani.

IL MESSAGGERO

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Kluivert, Zaniolo, Florenzi; Kalinic.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

LA REPUBBLICA

CORRIERE DELLA SERA

CORRIERE DELLO SPORT

TUTTOSPORT

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Florenzi, Zaniolo, Kluivert; Kalinic.

LA STAMPA

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Florenzi, Zaniolo, Kluivert; Kalinic.