Sampdoria-Roma, le pagelle dei quotidiani: Smalling “muro”. Kluivert ingenuo

La Roma impatta contro il muro blucerchiato eretto dal neo allenatore Claudio Ranieri. I giallorossi, obbligati a effetuare due cambi nel primo tempo per gli infortuni di Cristante e Kalinic, non sono riusciti a creare occasioni da gol degne di nota contro la Sampdoria. Il club ligure è stato accorto in difesa ma timido nella fase offensiva. I voti dei principali quotidiani sportivi vedono positiva la prestazione di Paul Lopez tra i pali (6,5 di media), con la coppia difensiva composta da Mancini e Smalling che supera ampiamente la sufficienza. Male invece, Kluivert (4 il voto peggiore) e Kalinic, sostituito da uno scialbo Dzeko.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Lopez 6,5, Spinazzola 5,5, Mancini 6,5, Smalling 6,5, Kolarov 5,5, Cristante n.g. (8’ pt Pastore 6), Veretout 6,5, Florenzi 5,5 (30 st Perotti 5,5), Zaniolo 6, Kluivert 5, Kalinic 5,5 (45’ pt Dzeko 5,5). All: Fonseca 5,5 (squalificato).

LA REPUBBLICA

Lopez 6,5, Spinazzola 5, Mancini 6, Smalling 7, Kolarov 5, Cristante n.g. (8’ pt Pastore 6), Veretout 6, Florenzi 5 (30 st Perotti 5,5), Zaniolo 5,5, Kluivert 4, Kalinic 4,5 (45’ pt Dzeko 6). All: Fonseca 5 (squalificato).

IL TEMPO

Pau Lopez 6,5 ,Spinazzola 5,5, Mancini 7, Smalling 6,5, Kolarov 5,5, Veretout 6,5, Cristante sv, Kluivert 5, Zaniolo 5, Florenzi 5,5 (Perotti 6), Kalinic 5, Pastore 6,5, Dzeko 6. Fonseca 6 (squalificato)

TUTTOSPORT

Lopez 6,5, Spinazzola 6, Mancini 6,5, Smalling 7, Kolarov 6, Cristante n.g. (8’ pt Pastore 6,5), Veretout 6, Florenzi 5 (30 st Perotti 5,5), Zaniolo 5, Kluivert 4,5, Kalinic 5 (45’ pt Dzeko 6). All: Fonseca 5,5 (squalificato).

LEGGO ( a cura di F.Balzani)

Lopez 6,5, Spinazzola 6, Mancini 6,5, Smalling 7, Kolarov 5, Cristante n.g. (8’ pt Pastore 5,5), Veretout 6, Florenzi 5 (30 st Perotti 6), Zaniolo 5,5, Kluivert 5, Kalinic 4,5 (45’ pt Dzeko 5,5). All: Fonseca 5,5 (squalificato).

IL MESSAGGERO (a cura di A,Angeloni)

Pau Lopez 6,5; Spinazzola 5,5, Mancini 6,5, Smalling 6,5, Kolarov 5; Cristante n.g. (8’ pt Pastore 5), Veretout 5,5; Kluivert 5, Zaniolo 5, Florenzi 5 (30’ st Perotti n.g.); Kalinic 5 (46’ pt Dzeko n.g). All.: Fonseca 5.