Sampdoria-Roma, le pagelle dei quotidiani: profondo rosso, Santon il peggiore

Tutti i voti dei giallorossi nei quotidiani di oggi

La Roma ieri è affondata anche contro la Sampdoria: a Genova finisce 2-0 a favore dei blucerchiati. I giallorossi si sono presentati al Ferraris senza tantissimi infortuni, ma ancora una volta l'errore dei singoli ha condannato una partita. Come quello sul primo gol di Adrien Silva, dove c'è la partecipazione di Fuzato prima e Kumbulla poi. O come il rigore sbagliato di Dzeko, che poteva riaprire la partita. Il peggiore in assoluto è stato Santon, spaesato sulla fascia.