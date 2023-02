Salisburgo-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: si scalda Celik

Mourinho, tra le dichiarazioni importanti sul futuro che hanno un po' spostato l'attenzione, è stato chiaro: contro il Salisburgo ci saranno pochi cambi. Niente turnover pesante quindi per la Roma nell'andata del playoff di Europa League. In difesa dubbi al lumicino, con la conferma dei soliti tre Mancini, Smalling e Ibanez. In mezzo al campo Matic e Cristante sono la coppia collaudata, davanti Pellegrini e Dybala alle spalle di Abraham. Fin qui, in realtà, nessun cambio. I dubbi ci sono più che altro sugli esterni, con Zalewski ed El Shaarawy favoriti, ma con il ritrovato Karsdorp e Celik pronti a prendersi un posto sulla destra. Con uno di loro due in campo, a scalare in panchina, secondo le probabili formazioni dei quotidiani in edicola oggi, sarebbe il Faraone.