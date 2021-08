Salernitana-Roma caos stadio Arechi, il sindaco Napoli: “Problema biglietti”

Per qualche ora si è palesato il clamoroso rischio di non poter disputare la partita

È stata una giornata frenetica quella di ieri per le porte dello stadio Arechi, visto che per qualche ora si è palesato il clamoroso rischio di non poter disputare la partita con la Roma regolarmente in via Allende, poi rientrato subito, come riporta Il Mattino. Alcuni dubbi relativi ai pali delle porte hanno reso necessari degli interventi in extremis, non senza conseguenze. Le porte, infatti, sono state rimosse e risistemate, a beneficio della goal line technology, spalti all’inglese, cioè senza reti di protezione né pali di sostegno, e seicento tifosi in più nella curva Sud Siberiano. Il dubbio palesato anche dal giardiniere del campo pare non solo in modo informale, era che le porte potessero difettare in mobilità a causa del scendere dell'incedere del tempo. La Lega ha effettuato immediate verifiche e ieri sono state cominciate le prove generali. E' stato corso un rischio grosso: se i pali non fossero stati agevolmente rimossi dal supporto ci sarebbe stato bisogno di scavare parecchio e quindi di rimettere in sesto le zolle e il fondo della gara a tempo di record. Non avere veloce mobilità dei pali, così da poterli rapidamente sostituire i montanti in corso d'opera, avrebbe messo in serie difficoltà la Salernitana esponendola anche a rischio peggiore della partita persa a tavolino.

Botta e risposta tra Tofalo (M5S) e l'assessore allo sport del Comune di Salerno Angelo Caramanno

Dopo le dichiarazioni dell’esponente dei cinque stelle Angelo Tofalo che aveva accusato il Comune di Salerno di non aver adeguato in tempo lo stadio Arechi, tanto da consentire un accesso limitato di persone al campo, arriva puntuale la risposta dell’assessore allo sport del Comune di Salerno Angelo Caramanno.

“L’inizio del campionato (o della campagna elettorale?) palesa un inaspettato interesse anzitutto per Salerno e poi per la Salernitana da parte di qualche esponente politico che, negli ultimi anni, ha brillato solo per assenza nel territorio salernitano. Si parla dell’Arechi, il Nostro stadio, su cui è stato effettuato con i fondi delle Universiadi un primo intervento importante sotto gli occhi di tutti e, sul quale, oggi, , sono in corso, compatibilmente con lo svolgimento delle partite di campionato, ulteriori lavori di miglioramento ed ammodernamento. Con i fondi della Regione Campania, e con l’impegno attivo e puntuale del Comune di Salerno sarà garantito un sereno e confortevole svolgimento del campionato di serie A” scrive Caramanno che ribadisce l’idoneità dell’Arechi.

“A tempo di record, per l’esordio con la Roma, nonostante le stringenti norme previste dalla massima serie in uno alle esigenze di carattere televisivo. Illuminazione, tornelli, panchine, tunnel d’ingresso, azzeramento delle reti alle spalle delle porte, tribuna stampa, e tanto altro ancora. Il tutto bruciando le tappe, laddove possibile- ha ricordato l’assessore–. Stiamo facendo tutto, lavoriamo e continuiamo a lavorare senza sosta, ma sorge spontaneo il dubbio che il Parlamentare in causa (tra le fila di coloro che avrebbero fatto saltare anche il progetto aereoporto per intenderci) possa appartenere alla schiera dei profeti di sventura che ipotizzavano la Salernitana peregrina in altri stadi. Ci dispiace, ma è stato deluso. La Salernitana giocherà la serie A all’Arechi. Due suggerimenti al redivivo interessato per le locali sorti: sminuire quanto di buono è stato fatto per ragioni meramente strumentali è un sistema che non ha mai prodotto consenso; evidenziare, per onestà intellettuale e visto il ruolo rivestito, come si bandiscono e portano avanti, con quali tempi, con quali norme con quanta fatica le evidenze e poi le opere pubbliche. La pubblicità ingannevole non paga. La festa non sarà rovinata. In futuro faremo ancora meglio, essendo perennemente impegnati, il Sindaco in primis a ….lavorare. Macte Animo e Forza Salernitana”.

Le dichiarazioni del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli

“Il problema, per quanto riguarda i biglietti, è sia logistico che quantitativo: il nostro stadio è stato decurtato in quanto a possibilità di accoglienza di spettatori, ci sono regole stringenti per quanto riguarda l’accesso allo stadio tra biglietti nominativi, tornelli che abbiamo predisposto, green pass e quant’altro – ha dichiarato il sindaco Vincenzo Napoli. "Ci sono una serie di blocchi provvidenziali ma questa è la capienza dello stadio; la Salernitana – che di fatto gestisce tutto questo – anche da noi sollecitata, farà l’impossibile affinché ci sia una procedura semplice per l’acquisto dei biglietti laddove disponibili”.

I tifosi della Salernitana nel settore ospiti

I tifosi della Salernitana, impossibilitati ad accedere agli altri settori dopo gli intoppi del sistema informatico e il rapido sold-out, erano riusciti a “bucare” il sistema di VivaTicket acquisendo il biglietto per il settore ospiti. Sono riusciti a comprare il biglietto normalmente visto che, in quei minuti, il sistema di VivaTicket non richiedeva l’inserimento della “tessera del tifoso” dei giallorossi e né tantomeno poneva limitazioni sulle residenze. Nelle ultime ore, però, è arrivata la doccia gelata: le ulteriori verifiche da parte del sistema di VivaTicket, infati, ha fatto emergere l’incongruenza nell’acquisto. E, dunque, sono state inviate della mail in cui veniva annunciato l’annullamento del biglietto.

