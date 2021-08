Salernitana-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Perez al posto di Zaniolo

Lo spagnolo nel trio con Pellegrini e Mhitaryan schierato alle spalle di Abraham

Dopo i primi 3 punti conquistati con la Fiorentina e il passaggio del turno in Conference ai danni del Trabzonspor, la Roma si appresta a scendere in campo per la seconda partita di campionato contro la Salernitana. Ultima partita prima della sosta nazionali, durante la quale molti giallorossi giocheranno le qualificazioni ai prossimi mondiali. Mourinho dovrebbe confermare la squadra vista nelle prime tre partite, eccezion fatta per Zaniolo, espulso per doppia ammonizione contro la Fiorentina. Al suo posto scalpita Carles Perez ma attenzione ad El Sharaawy, galvanizzato dal gol al Trabzonspor. Potrebbero vedersi insieme anche Shomurodov Abraham, ma difficilmente dall'inizio.