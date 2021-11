Roma-Zorya, le probabili formazioni dei quotidiani: esperimento Abraham-Zaniolo

Mourinho dovrebbe schierare un'inedita coppia d'attacco, mentre dietro le punte Mkhitaryan sembra essere confermato. Veretout potrebbe avere Darboe come compagno di reparto davanti alla difesa

Questa sera la Roma scenderà in campo nella partita di Conference League contro lo Zorya Luhansk. La squadra di Mourinho, seconda nel girone di qualificazione, dovrebbe presentarsi in campo con Rui Patricio in porta difeso dallo schieramento a tre formato da Mancini, Smalling e Kumbulla. Davanti alla difesa dovrebbero agire Veretout e Darboe, con Karsdorp ed El Shaarawy pronti a lavorare sugi esterni a tutta fascia. Dopo la buona prestazione contro il Genoa, Mkhitaryan dovrebbe essere confermato sulla trequarti, dietro alla coppia inedita Abraham-Zaniolo.