Roma-Young Boys, le pagelle dei quotidiani: Calafiori superstar, Mayoral in fiducia

La Roma spazza via la delusione Napoli e in Europa League torna a mostrare il suo lato più bello. Con lo Young Boys finisce 3-1 e i giallorossi si prendono aritmeticamente il primo posto del girone. Brilla più di tutte la stella di Riccardo Calafiori, che alla terza presenza trova il suo primo gol (e che gol) con un sinistro sotto l’incrocio dei pali. Ottime sensazioni da Borja Mayoral, finalmente coinvolto nel gioco della Roma e presente sottoporta. Ok i subentrati: Dzeko, Pellegrini e Mkhitaryan mettono minuti nelle gambe in vista del Sassuolo. Villar concentrato e continuo. Dietro qualche insufficienza: Cristante e Ibanez sbagliano in occasione del gol.

Tutti i voti dei quotidiani di Roma-Young Boys

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Pau Lopez 5; Ibanez 5 (1’ st Spinazzola 6), Cristante 5 (20’ st Fazio 6), Jesus 5,5; Bruno Peres 6,5, Villar 5,5 (15’ st Pellegrini 6), Diawara 6, Calafiori 7,5; Pedro 6 (1’ st Mkhitaryan 6,5), Perez 6,5; Mayoral 7 (15’ st Dzeko 6,5). All. Fonseca 7

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di A.Pugliese)

Pau Lopez 6; Ibanez 6,5 (1’ st Spinazzola 6), Cristante 6 (20’ st Fazio 6), Jesus 6; Bruno Peres 6,5, Villar 7 (15’ st Pellegrini 6,5), Diawara 6,5, Calafiori 7,5; Pedro 6,5 (1’ st Mkhitaryan 6,5), Perez 7; Mayoral 7 (15’ st Dzeko 7). All. Fonseca 7.

CORRIERE DELLA SERA (a cura di L. Valdiserri)

Pau Lopez 5,5; Ibanez 5,5 (1’ st Spinazzola 6), Cristante 5,5 (20’ st Fazio s.v.), Jesus 5; Bruno Peres 6,5, Villar 7 (15’ st Pellegrini 6), Diawara 6, Calafiori 7,5; Pedro 6 (1’ st Mkhitaryan 6), Perez 7; Mayoral 7 (15’ st Dzeko 6,5). All. Fonseca 7.

LEGGO (a cura di F. Balzani)

Pau Lopez 5,5; Ibanez 6 (1’ st Spinazzola 6), Cristante 5,5 (20’ st Fazio 6), Jesus 6; Bruno Peres 6,5, Villar 6,5 (15’ st Pellegrini 6), Diawara 6, Calafiori 7,5; Pedro 7 (1’ st Mkhitaryan 6,5), Perez 6,5; Mayoral 7 (15’ st Dzeko 6,5). All. Fonseca 7.

IN AGGIORNAMENTO