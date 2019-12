Roma-Wolfsberger, le probabili formazioni dei quotidiani: torna Florenzi, davanti c’è Under

Se sarà la sua ultima partita da capitano si vedrà a gennaio, intanto stasera Alessandro Florenzi sarà di nuovo il padrone della fascia destra. Contro il Wolfsberger in Europa League il capitano torna titolare e lo fa da terzino, dirottando Spinazzola sulla fascia sinistra (turno di riposo per Kolarov). In porta ancora Mirante come annunciato da Fonseca in conferenza stampa, mentre la coppia di centrali sarà Mancini-Fazio. In mediana ancora Veretout e Diawara mentre le grandi novità sono sulla trequarti: Under a destra, Mkhitaryan al centro e Perotti a sinistra alle spalle di Edin Dzeko. Panchina sia per Zaniolo che per Pellegrini, che arriva da una microfrattura al piede ma è riuscito comunque ad entrare nella lista dei convocati.

Ecco le probabili formazioni dei quotidiani.

LEGGO

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Mancini, Spinazzola; Veretout, Diawara; Under, Mkhitaryan, Perotti; Dzeko

