Roma-Wolfsberger, le pagelle dei quotidiani: Florenzi-Fazio da 4, Under fischiato. Si salva Dzeko

La Roma delude ma si qualifica. I giallorossi pareggiano 2-2 contro il Wolfsberger e ottengono il punto che serviva per raggiungere i sedicesimi di finale. Al sorteggio di lunedì saranno però in seconda fascia in virtù della vittoria del Basaksehir sul campo del Gladbach. Nella squadra di Fonseca bene Mirante fino all’infortunio, mentre i più deludenti sono Florenzi e Fazio che si beccano anche qualche 4 o 4,5 in pagella. Sufficienti Diawara e Veretout, male ancora una volta Under (fischiato a fine partita). Bene Pellegrini e Zaniolo subentrati nella ripresa, positivo anche Dzeko che si guadagna un rigore e 15′ dopo segna il momentaneo 2-1. Ok Perotti.

Ecco le pagelle dei quotidiani.

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Mirante 7 (17’ st Pau Lopez 6); Florenzi 4,5, Mancini 5, Fazio 4, Spinazzola 5; Diawara 6,5, Veretout 6; Under 5 (22’ st Pellegrini 6), Mkhitaryan 6, Perotti 6,5 (22’ st Zaniolo 6,5); Dzeko 7. All: Fonseca 6.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di A. Pugliese)

Mirante 6,5 (17’ st Pau Lopez 6); Florenzi 6, Mancini 5,5, Fazio 5, Spinazzola 6; Diawara 6, Veretout 6; Under 5 (22’ st Pellegrini 6), Mkhitaryan 6, Perotti 6,5 (22’ st Zaniolo 6,5); Dzeko 6,5. All: Fonseca 6,5

CORRIERE DELLA SERA (a cura di L. Valdiserri)

Mirante 6,5 (17’ st Pau Lopez s.v.); Florenzi 5, Mancini 5, Fazio 4,5, Spinazzola 5,5; Diawara 6,5, Veretout 6; Under 4 (22’ st Pellegrini 5,5), Mkhitaryan 6, Perotti 7 (22’ st Zaniolo 6,5); Dzeko 7. All: Fonseca 5

TUTTOSPORT (a cura di F.Masini)

Mirante 7 (Pau Lopez 6); Florenzi 5.5, Fazio 5, Mancini 5, Spinazzola 6; Veretout 6, Diawara 6.5; Under 4 (22′ st Pellegrini 6), Mkhitaryan 6, Perotti 6.5 (22′ st Zaniolo 6); Dzeko 6.5. All: Fonseca 5.5.

LA REPUBBLICA (a cura di S.Scacchi)

Mirante 7 (Pau Lopez 5,5); Florenzi 5, Fazio 4, Mancini 6, Spinazzola 5.5; Veretout 6, Diawara 6.5; Under 4.5 (22′ st Pellegrini 6), Mkhitaryan 5, Perotti 5.5 (22′ st Zaniolo 6); Dzeko 6.5. All: Fonseca 5.5.

IL TEMPO (a cura di A. Austini)

Mirante 6.5 (Pau Lopez s.v); Florenzi 5, Fazio 5, Mancini 5.5, Spinazzola 5.5; Veretout 5.5, Diawara 6.5; Under 5 (22′ st Pellegrini 6), Mkhitaryan 5.5, Perotti 6.5 (22′ st Zaniolo 6); Dzeko 6.5. All: Fonseca 6.