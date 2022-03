Roma-Vitesse, le pagelle dei quotidiani: Abraham salva Mourinho e la Roma

I giallorossi passano il turno a fatica contro un modesto Vitesse. Ci pensa ancora una volta il centravanti inglese a togliere la squadra dal polverone ed evitare i supplementari

La Roma stacca il pass per i quarti di finale di Conference League grazie al solito Tammy Abraham. L'attaccante inglese pareggia la partita con un gol al 90esimo che vale la qualificazione al prossimo turno della competizione. La Roma di Mourinho fatica per larghi tratti della partita e al 62esimo, va anche sotto grazie ad un fantastico gol di Vittek che al volo di sinistro batte Rui Patricio. I giallorossi saranno insieme all'Atalanta l'unica rappresentante dell'Italia in Europa in questo finale di stagione e diventano l'unica squadra italiana a centrare i quarti di finali di una competizione Uefa per tre volte dalla stagione 2017/2018 (Champions 17/18, Europa League 20/21, Conference League 21/22).