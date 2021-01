Roma-Verona, le probabili formazioni dei quotidiani: torna Mkhitaryan, Mayoral guida l’attacco

Aggrapparsi, con le unghie e con i denti, al terzo posto. Questo l’obiettivo della Roma in vista del difficile posticipo serale delle 20.45 all’Olimpico con il Verona. Una sfida complicata a cui si aggiunge il ritmo forsennato delle big della Serie A, tutte vittoriose ieri nei rispettivi impegni. Un risultato negativo esporrebbe i giallorossi ad essere scavalcati in classifica: per evitarlo, Fonseca si aggrappa alle proprie certezze e ritrova Mkhitaryan dal primo minuto alle spalle di Borja Mayoral, ad oggi centravanti titolare della Roma visto il caso Dzeko, ancora ai margini. In porta ancora Pau Lopez, come confermato dal tecnico in conferenza stampa. Ecco le probabili formazioni dei quotidiani sportivi.

Le probabili formazioni di Roma-Verona dei quotidiani

IL MESSAGGERO

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Mayoral.

