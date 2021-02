Roma-Verona, le pagelle dei quotidiani: tridente da sogno, dietro spicca Ibanez

Seconda vittoria consecutiva per la Roma, che dopo il 4-3 allo Spezia della scorsa settimana batte il Verona senza quella sensazione negativa che aveva accompagnato la squadra giallorossa durante la partita con i bianconeri. Contro l’Hellas è tutto più facile, grazie soprattutto ai tre gol in nove minuti (dal 20′ al 29′) con i quali la formazione di Fonseca può gestire la restante ora di gioco in piena tranquillità. Nella compagine capitolina si mettono in mostra, in particolare, i componenti del tridente offensivo, formato da Pellegrini, Mkhitaryan e Mayoral. Giudizi positivi anche per Ibanez.

Roma-Verona, le pagelle dei quotidiani

LEGGO (a cura di F. Balzani)

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez 6; Mancini 6,5, Smalling ng (12′ pt Kumbulla 6), Ibanez 7; Karsdorp 6 (41′ st Bruno Peres ng), Villar 6,5 (25′ st Cristante 6), Veretout 6,5 (41′ st Diawara ng), Spinazzola 6; Pellegrini 7, Mkhitaryan 7,5; Borja Mayoral 7,5 (41′ st Carles Perez ng) . All.: Fonseca 7,5.

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez 5,5; Mancini 6,5, Smalling ng (12′ pt Kumbulla 6), Ibanez 7; Karsdorp 6 (41′ st Bruno Peres ng), Villar 6,5 (25′ st Cristante 6), Veretout 6,5 (41′ st Diawara ng), Spinazzola 6,5; Pellegrini 7, Mkhitaryan 7; Borja Mayoral 7,5 (41′ st Carles Perez ng) . All.: Fonseca 7,5.

GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di A. Pugliese)

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez 6; Mancini 6,5, Smalling ng (12′ pt Kumbulla 6), Ibanez 7; Karsdorp 6 (41′ st Bruno Peres ng), Villar 6 (25′ st Cristante 6), Veretout 6,5 (41′ st Diawara ng), Spinazzola 6,5; Pellegrini 7, Mkhitaryan 7; Borja Mayoral 7 (41′ st Carles Perez ng) . All.: Fonseca 6,5.

CORRIERE DELLA SERA (a cura di L.Valdiserri)

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez 6; Mancini 6,5, Smalling ng (12′ pt Kumbulla 6), Ibanez 7; Karsdorp 6,5 (41′ st Bruno Peres ng), Villar 6,5 (25′ st Cristante 6), Veretout 6,5 (41′ st Diawara ng), Spinazzola 6; Pellegrini 7,5, Mkhitaryan 7; Borja Mayoral 7 (41′ st Carles Perez ng) . All.: Fonseca 7.