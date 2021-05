Roma-United, le probabili formazioni dei quotidiani: Cristante a centrocampo

È una partita destinata a contare pochissimo. Perché alla Roma per eliminare il Manchester United servono quattro gol senza subirne. Un’impresa impossibile resa ancora più utopia dagli stravolgimenti delle ultime ore con l’addio...

