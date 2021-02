Roma-Udinese, le probabili formazioni dei quotidiani: Mayoral più di Dzeko, Cristante dietro

Archiviato il ko contro la Juventus, la Roma torna in campo con l’obiettivo di ottenere la vittoria per salire al terzo posto in classifica, scavalcando proprio i bianconeri di Pirlo, sconfitti ieri in casa del Napoli. Contro l’Udinese di Gotti, che sta passando un buon momento di forma, rappresentato dai quattro risultati utili consecutivi con i quali arriva alla sfida dell’Olimpico, Paulo Fonseca non potrà contare sugli infortunati Smalling, Kumbulla e Zaniolo. Rientreranno Pedro ed El Shaarawy, che partiranno dalla panchina assieme a Dzeko. Al centro dell’attacco ci sarà ancora Borja Mayoral, l’altra novità è quella di Cristante in difesa.

Roma-Udinese, le probabili formazioni dei quotidiani

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

