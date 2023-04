Roma-Udinese, le probabili formazioni dei quotidiani: in mezzo Cristante-Wijnaldum

Alla vigilia della settimana decisiva per il cammino in Europa League, la Roma stasera affronta l'Udinese in campionato per consolidare il terzo posto in classifica e staccare le due milanesi. Assenti Dybala e Abraham per infortunio (oltre a Solbakken e Karsdorp) per Mourinho le scelte di formazione sono obbligate, almeno in attacco. Al centro del reparto offensivo giocherà Belotti con El Shaarawy e Pellegrini alle sue spalle. In difesa Mancini, Ibanez e Smalling, ma c'è anche l'ipotesi di impiego per Llorente. A destra spazio a Celik, con Zalewski che va a sinistra. In mezzo al campo Cristante e Wijnaldum.