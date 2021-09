Roma-Udinese, le probabili formazioni dei quotidiani: c’è Abraham, torna Smalling

Vina sventola ancora bandiera bianca: al suo posto di nuovo Calafiori

Dopo la sconfitta contro il Verona, la prima dell'Era Mourinho, la Roma è pronta a tornare in campo per il posticipo della quinta giornata di Serie A. All'Olimpico sfida infatti il Verona. In difesa dovrebbe tornare Smalling da titolare, mentre Vina sventola ancora bandiera bianca: al suo posto di nuovo Calafiori. Il centrocampo è inamovibile con Cristante e Veretout, mentre Carles Perez farà rifiatare Zaniolo. Davanti ancora Pellegrini e torna Mkhitaryan dal 1'. Abraham stringe i denti: dopo la botta rimediata col Verona partirà ancora da titolare.