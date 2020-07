Roma-Udinese, le pagelle dei quotidiani: Perotti prende 2, Fonseca 3. Si salva solo Perez

La Roma crolla. Senza alibi, senza scuse. Un flop come pochi se n’erano visti all’Olimpico davanti all’Udinese che non vinceva da mesi. Nella squadra di Fonseca tutti bocciati: Peres prende 3 e 4 in pagella, ai vari Fazio, Kolarov, Kalinic e Diawara va poco meglio. Il peggiore è Perotti, che si becca anche dei 2. Fonseca non viene risparmiato da nessuno. Tre e quattro anche per il portoghese. Le sole sufficienze per l’incolpevole Mirante e per Carles Perez, l’unico a provarci.

Ecco i voti dalle pagelle dei principali quotidiani.

LEGGO (a cura di F.Balzani)

Mirante 6,5, Bruno Peres 3 (18’ st Zappacosta 5,5), Smalling 5,5, Fazio 4 (27’ Ibanez 5), Kolarov 4,5, Cristante 5, Diawara 4,5 (18’ st Villar 5,5), Perez 5,5, Perotti 2, Under 6 (1’ st Mkhitaryan 5), Kalinic 4 (27’ Dzeko 5,5).

All. Fonseca 3

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Mirante 6; Peres 4 (18’ st Zappacosta 5), Smalling 5, Fazio 4 (27’ st Ibanez 5), Kolarov 4,5; Diawara 4,5 (18’ st Villar 5), Cristante 4,5; Perez 6, Perotti 2, Under 5,5 (1’ st Mkhitaryan 5); Kalinic 4 (27’ st Dzeko 5). All.: Fonseca 3.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di A. Pugliese)

Mirante 6, Bruno Peres 5 (18’ st Zappacosta 5,5), Smalling 6, Fazio 4,5 (27’ Ibanez 5), Kolarov 4,5, Cristante 5, Diawara 5 (18’ st Villar 5), Perez 6,5 , Perotti 4, Under 6 (1’ st Mkhitaryan 5), Kalinic 4 (27’ Dzeko 5,5).

All. Fonseca 3

LA REPUBBLICA (a cura di M. Pinci)

Mirante 6,5, Bruno Peres 4 (18’ st Zappacosta 5), Smalling 5, Fazio 4 (27’ Ibanez 4), Kolarov 5, Cristante 5,5, Diawara 5 (18’ st Villar 5), Perez 6, Perotti 3, Under 5 (1’ st Mkhitaryan 5), Kalinic 4,5 (27’ Dzeko s.v.). All. Fonseca 3

CORRIERE DELLO SPORT

Mirante 6, Bruno Peres 4 (18’ st Zappacosta 5,5), Smalling 5,5, Fazio 4 (27’ Ibanez 4), Kolarov 5, Cristante 5,5, Diawara 5,5 (18’ st Villar 5,5), Perez 6, Perotti 4, Under 6 (1’ st Mkhitaryan 5,5), Kalinic 4 (27’ Dzeko s.v.). All. Fonseca 4

IL TEMPO

Mirante 6, Bruno Peres 4 (18’ st Zappacosta 5), Smalling 5, Fazio 4 (27’ Ibanez 4), Kolarov 4,5, Cristante 4,5, Diawara 4,5 (18’ st Villar 4,5), Perez 6, Perotti 3, Under 5 (1’ st Mkhitaryan 4,5), Kalinic 4 (27’ Dzeko 5). All. Fonseca 4

CORRIERE DELLA SERA

Mirante 6,5 Bruno Peres 4 (18’ st Zappacosta 5), Smalling 5,5, Fazio 5 (27’ Ibanez 4), Kolarov 4,5, Cristante 5, Diawara 5 (18’ st Villar 5,5), Perez 5,5, Perotti 3, Under 6 (1’ st Mkhitaryan 5), Kalinic 4 (27’ Dzeko 5,5). All. Fonseca 4