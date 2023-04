Roma-Udinese, le pagelle dei quotidiani: Lorenzo torna magnifico. Muro Smalling

Ottima prova dei giallorossi che superano 3-0 la squadra di Sottil. Bene Bove che trova il primo gol stagionale. Wijnaldum in crescita così come Belotti

La Roma trova la terza vittoria di fila in campionato e ora può pensare al ritorno dei quarti di finale contro il Feyenoord. Ottima la prova di tutta la squadra: il migliore in campo è Lorenzo Pellegrini. Voti alti anche in difesa con il solito Smalling insuperabile. Bene Bove che trova il primo gol stagionale. Wijnaldum in crescita così come Belotti. Abraham torna finalmente a gonfiare la rete dopo 2 mesi.